La giovanissima Marica di Potenza è la nuova Miss Cinema Basilicata. Complimenti!

Marica Cutro, 18enne di Potenza studentessa di Medicina e Chirurgia, è la nuova Miss Cinema Basilicata.

La sua elezione è avvenuta nel corso della finale regionale di Miss Italia che si è svolta mercoledì 13 agosto in Piazza Marconi ad Abriola, località sciistica potentina nota per il suo legame con San Valentino.

Ad incoronarla il Sindaco Romano Triunfo e Maddalena Fazzari, Vice Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata.

Premiata come Miss Mascotte Mariantonietta Casale, 17enne di Abriola.

L’organizzazione è stata affidata alla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale del concorso per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Abriola e il supporto del Programma Operativo Val d’Agri – Melandro – Sauro – Camastra.

La serata è stata condotta da Christian Binetti, apprezzato presentatore tra le altre cose del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud che, da sempre vicino a tematiche sociali, ha portato sul palco una testimonianza sulla prevenzione oncologica, tema di questa edizione dal momento che la Patron del concorso Patrizia Mirigliani ha firmato un protocollo di intesa con il Presidente nazionale LILT Prof. Francesco Schittulli, per cui materiali informativi e screening gratuiti saranno messi a disposizione durante il tour.

Ospite la possente voce del tenore Luigi Cutrone.

L’hair style delle aspiranti miss è stato curato da Acconciature di Paradiso Maria per Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale.