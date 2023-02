L’Academy Basket Potenza coglie a Napoli la sua sesta vittoria consecutiva e resta in vetta alla classifica! Complimenti ragazzi

Dieci punti subiti nei primi tre minuti della sfida, trentacinque nei successivi trentasette.

All’Academy serve metà del primo quarto per prendere le misure ad una volitiva Napoli Academy, poi due bombe di Gotelli (14-18 al 6’) le danno il primo vantaggio e i potentini – trascinati da dieci punti a testa dei due stranieri nel primo quarto – assumono il controllo delle operazioni senza più voltarsi indietro.

In una partita veloce e senza pause, Angius e compagni non abbassano mai la guardia nella metà campo difensiva, acquisendo progressivamente un vantaggio che toccherà il +20 ad inizio terzo quarto (tripla di Rizman del 25-45 in transizione) e si dilaterà col passare dei minuti, anche grazie ad un’altra giornata decisamente positiva (5/6) al tiro da tre di Matteo Rinaldi.

Il 45-84 finale è il massimo vantaggio di una sfida in cui vanno in cinque in doppia cifra e che permette all’Academy di conservare il primato in classifica, schivando le insidie di un parquet in cui più di qualche avversaria aveva faticato per strappare due punti ultimamente.

Sabato alle 19.00 a Curti (CE) un’altra occasione per protrarre ulteriormente una striscia che parla ora di sei vittorie consecutive da inizio 2023.

Napoli Academy – Academy Basket Potenza 45-84 (16-24; 25-42; 39-66)

Napoli Academy: Aorta, Druzheliubov I. 8, La Marca 13, Ciardiello 8, Druzheliubov Y., Quitadamo, Gambardella 2, De Luca 4, Brescia 4, Cioffi 4, Martino 2, Dama. All. Scotto Di Luzio, Ass. Amabile

Academy Basket Potenza: Rizman 18, Gotelli 16, D’Urzo, Muscillo, Torlontano 6, Rinaldi 18, Angius 10, Esposito 6, Vaccaro 10, Leone. All. Bochicchio, Ass. Coluzzi

Arbitri: Daniele di Avellino e Costigliola di Scafatia

