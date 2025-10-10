L’Associazione “Donne 99” di Tito riflette sulla PACE: l’iniziativa

Giovedì 9 ottobre 2025, alle 17,00, nella biblioteca “ Lorenzo Ostuni” di Tito, le donne dell’ Associazione “ Donne 99” si sono riunite per riflettere sul primo dei temi che affronteranno quest’anno con Mario Coviello, animatore culturale con il quale hanno pubblicato i due volumi di “Raccontare storie per costruire ponti”.

Dopo aver raccontato Tito e le sue tradizioni, ripercorso l’adolescenza, la giovinezza e la maturità parlando di “Innamoramento e amore”, del rapporto con i figli, i nipoti il marito e la scuola hanno deciso di interrogarsi sui grandi temi del presente, cominciando dalla guerra che sta profondamente segnando i nostri ultimi anni.

Il genocidio a Gaza, la guerra in Ucraina, alle porte dell’Europa, la ripresa della corsa agli armamenti che sottrae risorse alla sanità, alla scuola, alla ricerca rendono i nostri giorni incerti, difficili.

Riflettere, raccontare il disagio, le paure, aiuta a non sentirsi soli, disarmati, aiuta ad affrontare la realtà con maggiore consapevolezza.

Cominciamo questo cammino con le parole di Maria Triani: “Pace “ di Maria Triani

“Radio, giornali, televisione, accomunati da una sola parola: Guerra.

Immagini scioccanti di morte e distruzione.

Ovunque rovine, macerie fumanti, lettighe improvvisate, persone disperate.

Occhi sgranati, facce piene di dolore , mani tese in cerca di aiuto. Grida che lacerano l’ animo di tutti, tranne quello di chi potrebbe e dovrebbe porre fine a queste stragi.

Eppure sventola una bandiera coi suoi sette colori e porta scritta la parola PACE.

Anche una campana lassù a Rovereto, coi suoi cento rintocchi, son cent’anni che grida al mondo: PACE”.