Latronico: “Obbiettivo: azzerare totalmente la bolletta energetica del Comune”. Gli interventi previsti

Il Comune di Latronico ha presentato entro la scadenza del 30 novembre la domanda per accedere al contributo del 40 per cento destinato alla realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici su dieci edifici comunali.

Le strutture coinvolte comprendono scuole, palestre, cimiteri, impianti sportivi e sedi culturali, per una potenza complessiva che sfiora 1 MW.

L’intervento rappresenta uno dei passi più significativi nel percorso di transizione energetica intrapreso dal Comune.

Da alcuni mesi è attiva la Comunità Energetica Rinnovabile di Latronico, alla quale hanno già aderito numerosi cittadini in qualità di produttori e consumatori.

I nuovi impianti comunali permetteranno di coprire integralmente i consumi elettrici dell’ente nelle ore diurne.

La quota di energia prodotta e non utilizzata potrà essere condivisa con i cittadini aderenti alla CER, garantendo un beneficio economico diretto sia alle famiglie sia al Comune, grazie agli incentivi previsti e alla valorizzazione della parte venduta al GSE.

Il progetto nasce da un lavoro di approfondimento tecnico e amministrativo sviluppato negli ultimi mesi, finalizzato a individuare le soluzioni più efficaci e sostenibili per massimizzare i vantaggi economici e ambientali per la comunità.

Nel 2026 prenderà avvio un ulteriore intervento che prevede l’efficientamento energetico della maggior parte degli edifici comunali, con l’installazione di pompe di calore e l’isolamento avanzato delle strutture, così da eliminare completamente i consumi termici oggi presenti.

Parallelamente, l’amministrazione sta studiando l’installazione di piccole centrali idroelettriche dedicate ai consumi notturni, in particolare alla pubblica illuminazione, il cui fabbisogno è già stato ridotto di oltre il 50 per cento grazie ai lavori effettuati e all’attivazione del telecontrollo.

L’obiettivo complessivo dell’amministrazione è azzerare totalmente la bolletta energetica del Comune, sia elettrica sia termica, liberando risorse significative da destinare a servizi, manutenzioni e nuovi investimenti a favore dei cittadini.

Maggiori informazioni sulla Comunità Energetica di Latronico sono disponibili sul sito istituzionale del Comune.