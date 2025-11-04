L’Istituto Comprensivo “J. Stella” di Muro Lucano modello di innovazione digitale e dematerializzazione. Ecco i dettagli

L’Istituto Comprensivo “J. Stella” di Muro Lucano si conferma oggi una delle realtà più dinamiche nel panorama scolastico lucano in tema di innovazione digitale e dematerializzazione.

A partire dallo scorso anno scolastico, la scuola ha avviato un percorso strutturato di trasformazione tecnologica e organizzativa finalizzato a costruire una Pubblica Amministrazione scolastica efficiente, trasparente e sostenibile, orientata al servizio dei cittadini.

Il progetto nasce nell’ambito del PNRR – Rete dei Servizi di Facilitazione Digitale – Punto Digitale Facile, grazie al sostegno della Regione Basilicata, e mira a ottimizzare i processi interni, ridurre la burocrazia e rendere i servizi scolastici più accessibili a famiglie e personale.

L’attuale progetto rappresenta la naturale evoluzione di un percorso avviato negli anni precedenti dal dirigente scolastico, prof. Lucio Santosuosso, durante la sua precedente dirigenza presso l’ex Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania, dove erano già state introdotte e sperimentate pratiche di digitalizzazione e dematerializzazione amministrativa.

Oggi, in qualità di dirigente dell’Istituto Comprensivo “J. Stella” di Muro Lucano, il prof. Santosuosso ha dato continuità a quel lavoro, ampliandolo e strutturandolo ulteriormente.

Quell’esperienza ha costituito un’importante base culturale e operativa: un esempio concreto di come anche le piccole realtà territoriali possano diventare motori del cambiamento e fermento di innovazione amministrativa.

Grazie a una visione lungimirante e a un forte lavoro di squadra, tutto il personale scolastico è oggi dotato di firma digitale, utilizzata per la gestione di pratiche e documenti amministrativi.

Tutti i contratti del personale assunto vengono firmati mediante firma elettronica avanzata (FEA), senza produrre carta.

La stessa tecnologia è utilizzata per la redazione digitale del Piano Educativo Individualizzato (PEI), sottoscritto da docenti, genitori e figure professionali interne ed esterne.

Questi risultati rappresentano un traguardo significativo nel processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, in piena coerenza con:

Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005),

Linee Guida AgID sulla gestione e conservazione dei documenti digitali,

Delibera AgID n. 11/2020 sulla formazione nativa digitale dei documenti.

Afferma il Dirigente Scolastico, prof. Lucio Santosuosso:

“Per dematerializzare non basta la tecnologia: serve un cambiamento di mentalità, una nuova cultura amministrativa che metta il digitale al servizio delle persone, e questo è ciò che stiamo costruendo, giorno dopo giorno, grazie alla collaborazione di tutto il personale”.

Fondamentale in questo percorso è stato lo svolgimento dei corsi di formazione PNRR – DM 66/2023, rivolti a docenti e personale ATA.

Questi percorsi hanno rafforzato le competenze digitali e amministrative della comunità scolastica, facendo della scuola un laboratorio di innovazione organizzativa e normativa.

Nel contesto della trasformazione digitale, il dirigente scolastico ha sviluppato un software gratuito, “Gestione SHA-256”, che permette alle scuole e alle PA di verificare integrità e autenticità dei documenti digitali.

Il software:

genera l’impronta digitale (hash SHA-256) di ogni file,

confronta hash dichiarato e documento ricevuto,

verifica la non alterazione dei file.

Opera esclusivamente in locale, senza trasmissione di dati all’esterno, nel pieno rispetto del GDPR e del CAD.

In continuità con le azioni già avviate, l’Istituto sta offrendo gratuitamente a tutte le famiglie la possibilità di ottenere SPID e firma digitale, grazie al supporto della Regione Basilicata.

Dopo l’apertura del Punto Digitale Facile, gli incontri fissati presso la sede centrale di Via Appia n. 50 hanno registrato il tutto esaurito in pochi minuti, segno dell’interesse crescente verso i servizi digitali.

Ulteriori date saranno programmate in collaborazione con la Regione Basilicata e comunicate tramite i canali istituzionali della scuola.

Verso una rete nazionale per la dematerializzazione

Il Consiglio d’Istituto ha approvato l’avvio di un progetto per la costituzione di una Rete Nazionale di Scuole per la Dematerializzazione, finalizzata a:

condividere esperienze e strumenti,

diffondere best practice di gestione digitale,

supportare altre scuole nella transizione digitale,

coinvolgere altre PA (Comuni, Province, Università, Enti locali)

«In molte amministrazioni, spiega il dirigente scolastico, si vedono ancora documenti digitali stampati per essere protocollati, o protocolli apposti su documenti non ancora firmati.

Serve confronto, formazione e standardizzazione delle procedure. La digitalizzazione non è un adempimento, ma un cambio culturale».

Grazie alla visione strategica, al sostegno della Regione Basilicata e alla collaborazione del personale, l’I.C. “J. Stella” di Muro Lucano è oggi una realtà che guarda al futuro con competenza, consapevolezza e responsabilità, ponendosi come modello replicabile e promotore di una PA digitale, trasparente e al servizio del cittadino.