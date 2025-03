Lucia e mamma Caterina dal potentino a Bologna dove continuano ad aiutare i piccoli ricoverati che lottano per la vita! Ecco il loro esempio

Non si ferma l’invincibile Lucia Guglielmi, la giovane ragazza di San Giorgio di Pietragalla (PZ), che è riuscita a sconfiggere un brutto male ed oggi si schiera dalla parte di chi sta vivendo il suo stesso percorso.

La sua storia è stata piena di dolore: a 9 anni le hanno diagnosticato un tumore maligno al cervello (medullo blastoma cerebrale), poi la morte del giovane papà Giorgio in un incidente stradale e come se non bastasse anche mamma Caterina è stata colpita da un brutto male.

Le due guerriere di casa Guglielmi ce l’hanno fatta e malgrado i numerosi colpi bassi incassati nel corso degli anni sono riuscite a rialzarsi più forti di prima.

Hanno trasformato il proprio dolore in amore nei confronti di chi continua a vivere questo calvario e non perdono occasione per organizzare eventi per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza.

L’ultimo, in ordine di tempo, lo scorso 7 dicembre tramite una cena con spettacolo e tombola.

Il ricavato della serata, di 1100 euro, pochi giorni fa è stato ancora una volta interamente devoluto all’associazione Ageop Ricerca Onlus del Sant’Orsola di Bologna che da anni si impegna a supportare i bambini malati di tumore e le loro famiglie.

Questi fondi verranno utilizzati dall’associazione per aiutare le famiglie che si trovano a vivere in difficili e dolorose situazioni, a sconfiggere lo stesso nemico di Lucia e a stimolare la ricerca scientifica in continua evoluzione.

La forza di Lucia e la determinazione della sua mamma rappresenta una lezione di vita per tutti, un modello da seguire, una testimonianza che invita alla riflessione, che rivela il vero senso della vita.

Un plauso alle iniziative di Lucia e Caterina due donne straordinarie che non si arrendono mai.

Questo l’assegno e la consegna effettuata da Lucia.