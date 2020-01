Manovra Finanziaria 2020, “si potranno detrarre tutte le spese sanitarie”: i dettagli

Ecco le ultime novità sulla Manovra Finanziaria 2020.

Come riporta Tgcom24:

“Si potranno detrarre tutte le spese sanitarie.

Due scaglioni gli scaglioni, secondo quanto detta il testo della manovra economica, oltre i quali le detrazioni prima si riducono (tra 120mila e 240mila euro) e poi vengono eliminate (oltre i 240mila euro).

Plastic tax da luglio, non si applicherà al tetrapack.

Si fermerà a 50 centesimi al chilo (da 1 euro) e partirà da Luglio, la tassa sulla plastica.

Non si applicherà:

su tutti i contenitori di medicinali e sui dispositivi medici;

sulla plastica compostabile;

sulla plastica riciclata;

sul tetrapack.

Per il 2020 l’incasso scende da 1,1 miliardi a circa 150 milioni.

Sugar tax.

Entrerà in vigore il primo ottobre con un valore di 0,10 al litro e 0,25 al chilo.

Tasse sulle auto aziendali.

Impatteranno sul reddito per il 25%, le auto più ecologiche;

fino al 60%, quelle più inquinanti.

La tassa sulla fortuna sale al 20%

Il prelievo sulle vincite oltre i 500 euro, comprese le lotterie istantanee come i Gratta e Vinci, sale al 20% da 1 Marzo;

per le new slot, le Vlt, dal 15 Gennaio, il prelievo sale al 20% sopra i 200 euro;

rivisti anche il Preu e il payout per le varie slot, cioè la percentuale di somme giocate destinate alle vincite.

Sale la Robin tax, cambia Industria 4.0

Aumenta al 3,5% l’addizionale Ires sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione.

Sostituisce la stretta sugli ammortamenti dei concessionari autostradali e si applicherà dal 2019 al 2021 solo ai concessionari di autostrade, porti, aeroporti e ferrovie.

Novità anche per il pacchetto di incentivi alle imprese che investono: non più ammortamenti ma un credito d’imposta.

Ritocchi al bonus facciate

I fondi per gli investimenti green potranno andare anche alla riduzione della plastica e a sostenere imprenditoria giovanile e femminile.

Il bonus facciate viene esteso anche agli alberghi, ma viene introdotta una modifica che limita l’ambito di utilizzo territoriale, escludendo quegli edifici che sorgono nelle aree agricole.

Più fondi ai vigili del fuoco e ai disabili

Arriveranno risorse aggiuntive per i vigili del fuoco, un pacchetto di misure per gli enti locali con più spazio per gli investimenti e per i servizi.

Sale la dotazione del fondo per la non autosufficienza, fino a 300 milioni l’anno dal 2022.

Al 5 per mille, come annunciato, vengono destinati 10 milioni in più.

Mentre altri 100 milioni aggiuntivi vengono appostati per il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione.

Nuovi aumenti alle accise sui carburanti.

Salgono ancora le accise sui carburanti: l’incremento è pari a 303 milioni nel 2021, 651 milioni nel 2022 e 132 milioni nel 2023.

Cresce così la portata della clausola di salvaguardia inserita nella Manovra.

Se non sarà disinnescata, porterà ad aumenti delle accise sulla benzina da 1,221 miliardi nel 2021, 1,683 miliardi nel 2022 e 1,954 miliardi nel 2023.

Raddoppiano i fondi per le borse di studio in università.

La commissione Bilancio del Senato ha approvato alcuni emendamenti riformulati, sottoscritti da tutta la maggioranza, che portano da 16 a 31 milioni il finanziamento aggiuntivo nel 2020 per promuovere il diritto allo studio universitario.

Stanziati anche 5milioni all’anno per tre anni all’Ispra per poter completare la carta geologica ufficiale italiana.

Arrivano 300mila euro per il restauro e la riqualificazione della Villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio, che nel 2020 sarà Città europea dello Sport”.