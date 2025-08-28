Maratea, apertura della strada in località Castrocucco: ecco i nuovi orari

Il Sindaco di Maratea rende noto che:
“la S.S. n. 18 in loc. Castrocucco, a partire dal mese di settembre, sarà aperta con i seguenti orari:
- dal 1 al 7 settembre: 07:00/01:00;
- dal 8 al 28 settembre: 07:00/23:00;
- dal 29 settembre in poi: 07:00/22:00.
L’apertura della strada sarà garantita fino all’apertura del soprastante bypass, in corso di realizzazione da parte di ANAS SpA, o comunque fino all’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili allo scopo.
L’approssimarsi della stagione autunnale ci impone però una maggiore cautela nell’utilizzo dell’arteria stradale che potrebbe subire interruzioni in conseguenze di eventi meteo avversi”.