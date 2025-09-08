Maratea e la Basilicata piangono il prof. Sisinni: “E’ stato un uomo di straordinaria cultura”. Il messaggio di cordoglio

“E’ stato un uomo di straordinaria cultura e di profondo amore per le istituzioni e per la sua terra”.

Così il Presidente della Regione, Vito Bardi, commenta la notizia della scomparsa del prof. Francesco Sisinni, 91 anni.

Il Governatore aggiunge:

“Maratea perde non solo un ex sindaco che ha guidato la comunità con dedizione, ma un figlio che ne ha portato il nome e l’orgoglio ben oltre i confini regionali.

La sua vita è stata segnata dal servizio al Paese: accanto ad Aldo Moro come consulente culturale, al fianco di Giovanni Spadolini nella nascita del Ministero per i Beni Culturali, che ha contribuito a fondare e guidare come primo segretario generale e per tanti anni da Direttore generale alle Antichità.

Era un uomo che sapeva coniugare la competenza con la passione, e che ha trasmesso questi valori anche nell’insegnamento universitario, formando generazioni di studenti e studiosi.

Alla sua famiglia, ai suoi cari e all’intera comunità di Maratea esprimo la vicinanza più sincera e il ringraziamento di tutta la Basilicata per l’eredità morale e culturale che il professor Sisinni ci lascia”.