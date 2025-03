Maratea: terribile incendio devasta quest’area di Castrocucco! Stop a treni ed energia elettrica. I dettagli

Un violento incendio sta divampando dalla notte scorsa nell’area dell’ex Pamafi di Castrocucco di Maratea, struttura originariamente concepita come polo florovivaistico dell’area tirrenica lucana.

Le fiamme hanno generato una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza.

La rete ferroviaria, come fa sapere rainews, è stata sospesa e l’erogazione dell’energia elettrica è al momento interrotta.

Il rogo ha raggiunto proporzioni allarmanti, avvicinandosi alle abitazioni situate a poche centinaia di metri dal perimetro della struttura abbandonata.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Lauria, Villa d’Agri e Terranova di Pollino.

L’area ex Pamafi rappresenta una problematica irrisolta nel territorio comunale.

La struttura era stata progettata negli anni ’90 come centro di eccellenza per il settore florovivaistico, ma non è mai entrata pienamente in funzione trasformandosi progressivamente in un complesso abbandonato e degradato.

Non è la prima volta che l’area diventa teatro di incendi: un episodio analogo si era verificato nel marzo 2022, quando le fiamme avevano già evidenziato la pericolosità del sito e l’urgenza di interventi strutturali.