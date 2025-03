Giornata Nazionale del Paesaggio: a Muro Lucano una giornata per visitare il Museo e ammirare le vedute uniche del posto

Il 14 Marzo 2025, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, sarà non solo l’occasione per visitare il Museo Archeologico di Muro Lucano, col suo percorso che racconta la storia ultra millenaria della Basilicata Nord Occidentale, ma anche per ammirare il paesaggio che contraddistingue il Borgo di Muro Lucano.

Infatti, sarà possibile ammirare le vedute uniche che si possono godere:

dalle terrazze dell’ex seminario vescovile, affacciate sul belvedere S.Nicola e sul Pianello, primo nucleo abitativo del borgo,

sulle Ripe,

sull’intera vallata del Marmo-Platano.

La direzione dei Musei Basilicata invita:

“Sono occasioni da non perdere!”.