Meteo: ancora caldo su Potenza nei prossimi giorni? Ecco le ultime previsioni

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.

Ma che tempo ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, 9 Giugno avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 28°C, la minima di 15°C.

Martedì 10 Giugno, invece, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo addensamenti pomeridiani, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 28°C, la minima di 15°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.