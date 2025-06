Gli Amarimai a Roma per onorare la Madonna del Rosario di Noepoli (PZ) con un’emozionante esibizione al cospetto di Papa Leone XIV. I dettagli

Il prossimo 25 Giugno, il gruppo musicale Amarimai sarà a Roma per un evento di profonda devozione e significato: l’incoronazione della Madonna del Rosario di Noepoli.

Insieme a Don Maurizio e a tutta la comunità di Noepoli, gli Amarimai parteciperanno a questo importante momento di fede, portando la propria musica e il proprio cuore davanti a Papa Leone XIV, durante un’esibizione emozionante in Vaticano.

A seguire, il gruppo si esibirà nella Chiesa dei Santi Antonio e Annibale Maria (Piazza Asti, Roma), dove presenterà per la prima volta dal vivo “Speranza Preziosa”, il brano scritto e dedicato alla Madonna di Noepoli, nato dal profondo legame spirituale con la propria terra e la propria comunità.

Un’iniziativa che nasce dall’amore per le radici, per la musica popolare e per la spiritualità che unisce il Sud Italia a Roma in un abbraccio di note, preghiera e cultura.

Dichiarano gli Amarimai:

“Per noi è un onore suonare davanti a Papa Leone XIV e celebrare la nostra Madonna con la musica che nasce dal cuore della nostra terra”.

Il gruppo invita amici, fedeli e appassionati a condividere questo momento unico di unione, arte e tradizione.

Ecco il Programma:

24 GIUGNO

ORE 09.00 Partenza dalla Chiesa Madre

ORE 13.00 Arrivo a Roma nella Chiesa di Santa Monica (Piazza Sant’Uffizio)

ORE 19.00 Santa Messa Chiesa Santa Monica a Roma

25 GIUGNO

ORE 06.00 Preghiera alla Madonna e Traslatio sul Sacrato in Piazza San Pietro,

ORE 10.00 Udienza del Santo Padre in Piazza San Pietro

ORE 11.00 Benedizione delle Statua Lignea e delle Corone da Parte del Ponetfice

ORE 12.30 Passaggio dalla Porta Santa per lucrare l’Indulgenza nell’anno Giubilare e Passaggio dalla

Porta Santa e Visita alla Madonna nella Chiesa di Santa Monica

dalle 13.00 alle 16.30 Tempo Libero

ORE 17.30 Partenza della Madonna Verso la Chiesa dei Rogazionisti in Piazza Asti

ORE 19.00 Santa Messa Solenne presieduta da Mons. Flavio Pace Segretario del Dicastero per L’Unità

dei Cristiani.

A seguire Concerto In Chiesa