Meteo: ancora sole su Potenza. Ecco le previsioni aggiornate

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Lunedì 13 Ottobre avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 19°C, la minima di 9°C.
Invece, Martedì 14 Ottobre avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 20°C, la minima di 9°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.