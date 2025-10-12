ULTIME NEWS

Potenza, un ulivo per la pace dalla comunità di Santa Cecilia. Ecco l’iniziativa

12 Ottobre 2025

Sabato 11 ottobre la Parrocchia Santa Cecilia di Potenza ha accolto bambini, ragazzi e famiglie per la tradizionale “Festa del Ciao”, momento di avvio del cammino dell’Azione Cattolica dei Ragazzi (ACR) e dell’anno catechistico.

La giornata è stata scandita da giochi, attività, momenti di riflessione e celebrazione comunitaria, che hanno coinvolto tutti i gruppi di catechismo e le famiglie della comunità.

Nel cuore del pomeriggio ha avuto luogo un gesto simbolico di grande significato: la piantumazione di un ulivo della pace nella piazza antistante la chiesa parrocchiale, alla presenza di diverse decine di bambini e ragazzi, dei loro genitori, degli educatori e dei catechisti.

L’ulivo, segno di vita, speranza e fraternità, vuole essere un richiamo concreto alla pace, proprio in questi giorni in cui il mondo attende con trepidazione i primi frutti dell’accordo tra Israele e Hamas.

Come ha ricordato al proposito il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme, si tratta di «un passo importante che porterà un po’ più di fiducia per il futuro e anche nuova speranza, soprattutto alla popolazione, sia israeliana che palestinese».

Il pensiero della comunità di Santa Cecilia si estende anche a tutti gli altri conflitti ancora in corso, in particolare a quello che da anni insanguina l’Ucraina, e a quanti nel mondo soffrono a causa della violenza e della divisione.

«Con questo gesto – spiega il parroco don Gerardo – abbiamo voluto affidare a Dio il cammino dei nostri ragazzi e delle loro famiglie, chiedendo che la pace cresca nelle nostre comunità come un seme buono che diventa albero. È un piccolo segno, ma parla di un desiderio grande: essere costruttori di pace ogni giorno».

In un tempo in cui la pace sembra spesso fragile e lontana, il gesto dell’ulivo si fa segno di speranza e fiducia nell’uomo, perché ogni gesto di pace, anche il più piccolo, è un seme che anticipa l’aurora di un mondo nuovo.