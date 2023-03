Meteo: domani sole su Potenza ma poi che tempo ci attende? Ecco le previsioni aggiornate

Nuvolosità irregolare con occasionali deboli fenomeni sulla Basilicata almeno fino a Giovedì.

Solo durante la giornata di Venerdì l’arrivo di un nucleo di aria fredda in quota, apporterà una rapida intensificazione delle condizioni di instabilità atmosferica, con rovesci sparsi e locali temporali sulle nostre regioni meridionali.

La perturbazione sarà accompagnata da moderati venti occidentali.

Quindi ci attendono ancora giorni di maltempo su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Lunedì 13 Marzo, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 15°C, la minima di 5°C.

Martedì 14 Marzo avremo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento in serata fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 16°C, la minima di 6°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.

