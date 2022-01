Meteo Potenza: dopo il sole tornano a calare le temperature! Le previsioni

Cambia il meteo in vista dell’Epifania.

Secondo gli esperti, già nel corso di mercoledì 5 gennaio l’anticiclone che negli ultimi giorni ha portato stabilità atmosferica e temperature ben sopra le medie, verrà definitivamente smantellato per l’ingresso di una perturbazione nord atlantico che attraverserà l’Italia.

Al suo seguito entreranno correnti fredde di origine artica irromperanno sul Mediterraneo centrale e l’Italia, provocando un netto calo delle temperature e un deciso rimescolamento dell’aria.

Ma, che tempo ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Mercoledì 5 Gennaio, avremo cielo sereno il mattino e il pomeriggio, nuvoloso, sereno o poco nuvoloso la sera.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 17°C, la minima di 7°C.

Giovedì 6 Gennaio invece, avremo cielo coperto con pioggia il mattino, nubi sparse e schiarite il pomeriggio e la sera.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 10°C, la minima di 3°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

