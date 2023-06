Meteo Potenza: finalmente in arrivo sole e bel tempo! Ecco le previsioni per il fine settimana

Prima ondata di caldo ai nastri di partenza sul bacino centrale del Mediterraneo.

L’espansione di un promontorio di alta pressione d’origine sub-tropicale, favorirà condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutto il settore con temperature in graduale aumento fino a portarsi su valori prossimi ai 34°-36°C durante la parte centrale della prossima settimana.

Quindi, l’anticiclone africano in arrivo sull’Italia cambierà il volto dell’ultima decade di Giugno.

Ma che tempo ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Sabato 17 Giugno, avremo una giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 23°C, la minima di 12°C.

Domenica 18 Giugno avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 25°C, la minima di 12°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

