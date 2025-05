Meteo Potenza, temperature in calo e pioggia in arrivo: queste le ultime previsioni

Infiltrazioni di aria umida interessano la Regione, determinando condizioni di cielo molto nuvoloso e favorendo lo sviluppo di acquazzoni o temporali.

Un afflusso di correnti fresche e umide in quota dai quadranti settentrionali contribuisce a mantenere un contesto di instabilità atmosferica, con fenomeni più probabili sulle aree interne e montuose della Basilicata.

Qual è il tempo che ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Giovedì 15 Maggio avremo nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 18°C, la minima di 10°C.

Venerdì 16 Maggio, invece, previsti cieli molto nuvolosi o coperti con piogge moderate, in assorbimento dalla sera con schiarite.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 12°C, la minima di 9°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.