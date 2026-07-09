Tolve, tutto pronto per il Premio Pro Loco Basilicata Italìa: ecco le eccellenze lucane a cui sarà conferito il riconoscimento

La cerimonia di premiazione del Premio Pro Loco Basilicata Italìa edizione 2026 si svolgerà domenica 12 luglio 2026 a Tolve, sullo sfondo della Fontana Monumentale, in Piazza Mario Pagano alle ore 18,30, organizzata dalla Pro Loco Tolve Aps e dalla Rete Ente Pro Loco Basilicata Aps, con la preziosa collaborazione ed il supporto del Comune di Tolve, il sostegno del fondo etico Bcc Basilicata ed il patrocinio della Regione Basilicata, dell’Apt Basilicata e della Rete Associativa Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane Aps.

Alla cerimonia, che sarà presentata dalla giornalista Annamaria Sodano parteciperanno:

Gianni Rosa Senatore della Repubblica Italiana,

Pasquale Pepe Vicepresidente della Regione Basilicata,

Gerardo Quaranta Viceprefetto e Capo di Gabinetto della Prefettura di Potenza,

Vittoria Rotunno Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Basilicata,

Biagio Costanzo Garante della Natura della Regione Basilicata,

Renato Martucci Sindaco di Tolve,

Gerardo Larocca Presidente Anci Basilicata, Antonio Basile Presidente Pro Loco Tolve,

Rocco Franciosa Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps.

Fa sapere Rocco Franciosa, Presidente Ente Pro Loco Basilicata Aps:

“Il Premio Pro Loco Basilicata Italìa è istituito dall’Ente Pro Loco Basilicata Aps per celebrare l’orgoglio lucano e omaggiare le eccellenze lucane che nel campo della musica, del cinema, dell’arte, della medicina e dell’impresa esaltano la lucanità nel mondo, distinguendosi a livello nazionale ed internazionale per l’amore e l’attaccamento alla nostra terra.

Il Premio è un’opera artigianale dell’artista Maria Teresa Romeo in arte Oemor che riprende l’antica olla enotria dell’VIII secolo a.c. custodita nel Museo nazionale della Siritide di Policoro, ideata grazie agli studi ed approfondimenti storici di Marcello Romano coordinatore del Premio e dal Referente Enotria Felix di Pisticci Pietro Calandriello, per riscoprire le radici lucane che hanno dato il nome all’Italia”.

Quest’anno il Premio Pro Loco Basilicata Italìa sarà conferito a:

Gianluca Caporaso scrittore, narratore e comunicatore,

Giuseppe Marco Albano regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano,

Viola Monaco giovane campionessa italiana di Kickboxing,

Nicola Papapietro Medico Chirurgo Specialista in Ortopedia e Traumatologia,

Franco Artese artista italiano esponente della scuola presepistica meridionale,

Federico Valicenti chef cibosofo,

Katia Buchicchio modella italiana eletta Miss Italia 2025.

Di seguito le locandine con i dettagli.