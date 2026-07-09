Potenza si prepara a celebrare Francesco Ranaldi, a 102 anni dalla nascita: l’appuntamento eccezionale

A 102 anni esatti dalla nascita di Francesco Ranaldi (1924-1988), figura poliedrica di artista e archeologo che ha segnato profondamente la cultura lucana, la città di Potenza si prepara a celebrare il suo illustre concittadino con un appuntamento di eccezionale rilievo artistico.

Domenica 12 luglio 2026, alle ore 20,30, la suggestiva cornice di piazza Matteotti ospiterà il concerto sinfonico Buon compleanno Ninì – da Astor a Ennio.

L’evento si inserisce nel ricco programma di iniziative culturali previste per il 2026 per rendere omaggio a Francesco Ranaldi, nell’ambito dell’anno di celebrazioni voluto dall’Amministrazione comunale di Potenza.

Ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Roberto Falotico:

“Celebrare Francesco Ranaldi significa rendere omaggio a una delle menti più illuminate della nostra terra.

Con questo concerto, vogliamo riconsegnare alla memoria collettiva della città il valore di un uomo che ha saputo fondere rigore scientifico e creatività artistica.

La musica di Piazzolla e Morricone sarà il ponte ideale per rileggere l’eredità di un grande potentino, capace di guardare oltre i confini del proprio tempo”.

• Protagonisti della serata:

• Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata, diretta dal Maestro Valentino Favoino

• Salvatore Cella (fisarmonica e bandoneon)

• Dino Rigillo (chitarra)

Il programma musicale è stato voluto come un omaggio al gusto estetico e alla sensibilità culturale di Francesco Ranaldi, uomo che ha saputo coniugare con rara sapienza la ricerca archeologica e la passione per le arti visive.

La partecipazione è gratuita fino a esaurimento dei posti a sedere.

Per ulteriori informazioni: www.potenzacultura.it | Ufficio Cultura: 0971 415519.