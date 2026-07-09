Potenza per la maestra Anna trent’anni di amore e dedizione alla scuola di San Nicola: buona pensione!

Con il Collegio dei docenti del 30 giugno non solo sono terminate le attività scolastiche, ma anche la carriera della docente Anna Scardaccione poiché, essendo in età, dal 1° settembre sarà ufficialmente in pensione, dopo aver dedicato alla scuola e ai ragazzi una vita fatta di continui sacrifici e di quotidiane difficoltà.

La docente ha lavorato a lungo in una piccola scuola, anche con il ruolo di responsabile di plesso, ovvero nella primaria di San Nicola-I.C. A. Busciolano di Potenza dove, in una manifestazione di saluto del 21 maggio scorso, alla presenza del DS, prof. Rocco Telesca, del sindaco Vincenzo Telesca e del vice-sindaco Federica D’Andrea, nonché dei genitori, dei nonni e di tutta la comunità scolastica, è stata annoverata tra le “maestre storiche” del plesso, avendo contribuito per circa 30 anni alla crescita e alla formazione dei ragazzi della zona, alcuni riunitisi in gruppo, per l’occasione, come Ex Alunni Anni ’90.

Lavorare in certe realtà scolastiche, piccole ma importanti, significa proporre attività che non sempre sono apprezzate nella giusta misura; il lavoro si svolge senza troppo fragore e i risultati sono faticosi o a volte non si conoscono.

Una locuzione latina recita “sic parvis magna”, proprio così: anche dalle piccole cose si possono ottenere grandi risultati, ed è ciò che è avvenuto nel plesso scolastico di San Nicola dell’I.C. A. Busciolano di Potenza, che con un po’ di sana presunzione possiamo dire sia riuscito “a volare in alto”.

È bastato, infatti, avere la tenacia, crederci e non arrendersi mai, proponendo iniziative che sono risultate frutto di entusiasmo, caparbietà e competenze professionali.

In tempo di bilancio, l’a.s. 2025/2026 è stato un anno veramente ricco di riconoscimenti per la primaria di San Nicola dell’I.C. Busciolano di Potenza, tanto da riconoscere all’intera comunità il merito di essere passata dai piccoli numeri alla rinascita, affrontando sfide, superando ostacoli e cogliendo diverse opportunità.

Le proposte operative sono state semplici ma originali e intense, gli alunni si sono entusiasmati fino “a volare…”, cioè fino ad ottenere ottimi risultati a livello locale e nazionale.

Il riferimento del volo è al titolo di un libro-report “E così siamo riusciti a volare…!”, una raccolta di esperienze di animazione alla lettura e di tante emozioni che, insieme ad una “Silloge d’Haiku”, la docente Anna Scardaccione ha curato per lasciare una traccia di percorsi didattici realizzati con la collaborazione di docenti che, “passando” da San Nicola, hanno contribuito alla crescita del plesso.

Un patrimonio che oggi diventa simbolo, impegno e responsabilità, non solo formali, ma profondamente educativi: tracce di una memoria che continuerà a vivere nel tempo.

La docente dichiara di aver dedicato il libro a chi, leggendo le poche pagine, è riuscito a riconoscersi nelle attività svolte, a chi prenderà spunto dai vari input proposti e a chi vorrà continuare a promuovere una metodologia fatta di stimolanti processi di espressione, comunicazione e apprendimento.

La docente conclude con un messaggio augurale: quello di ricordare sempre con grande emozione tutte le esperienze scolastiche, soprattutto quelle della “scuola elementare” che sono proprio quelle che… insieme alle maestre e ai compagni, non si scordano mai!