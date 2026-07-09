Vietri di Potenza non dimentica Luca, scomparso a soli 27 anni: il commosso omaggio a papà Gennaro e mamma Rosa

A Vietri di Potenza nella giornata di ieri, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, ha fatto pervenire alla famiglia di Luca Sannino, a papà Gennaro e mamma Rosa, per il tramite del comandante della locale Stazione, Daiana Conte, la medaglia d’oro dell’Arma dei Carabinieri in memoria di Luca, scomparso prematuramente all’età di 27 anni lo scorso 21 marzo.

Appresa la notizia del riconoscimento consegnato dall’Arma dei Carabinieri in ricordo di Luca, il sindaco di Vietri di Potenza avv. Christian Giordano ha sentito la famiglia, papà Gennaro e mamma Rosa, rinnovando la vicinanza dell’amministrazione e della comunità:

“La scomparsa di Luca, giovane apprezzato, un amico, voluto bene da tutti, ci ha colpiti duramente e ci ha tolto. Piangiamo ancora oggi la scomparsa di un nostro figlio strappato prematuramente alla vita.

Luca era un ragazzo umile, vivace, rispettoso, sempre disponibile e stimato da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino.

Era un ragazzo profondamente amato, e il vuoto che ha lasciato è colmato solo dalla gratitudine per i tanti ricordi belli che ci ha regalato.

E il riconoscimento dell’Arma dei Carabinieri, con la medaglia d’oro in suo ricordo, ci riempie il cuore e ci fa capire quanto Luca era voluto bene e quanto bene ha fatto, in pochi anni, al servizio dello Stato e delle comunità dove ha operato”.