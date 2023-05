Meteo: temporali in arrivo su Potenza? Ecco le previsioni aggiornate

Anche l’inizio settimana sarà fotocopia dei giorni precedenti; a mattinate nel complesso soleggiate si alterneranno dei pomeriggi a tratti instabili con rovesci e locali temporali sui rilievi, in parziale sconfinamento fin verso le coste ioniche.

Torna quindi il maltempo su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Mercoledì 31 Maggio, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in attenuazione serale.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 24°C, la minima di 15°C.

Giovedì 1° Giugno avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 25°C, la minima di 16°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

