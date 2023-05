Potenza, nuove opportunità di Lavoro: al via questo corso con stage di 180 ore! Ecco i dettagli da New Form

A Potenza la New Form, Ente accreditato al M.I.U.R., è da sempre impegnata nella realizzazione di attività di formazione rigorose e innovative.

Ha scelto il mondo della formazione come settore su cui puntare per contribuire allo sviluppo e alla crescita del territorio lucano e dell’intero mezzogiorno.

Da anni si occupa di formazione declinata su vari livelli realizzando percorsi formativi per accrescere e sviluppare competenze d’eccellenza.

Attraverso la struttura e un pool di docenti e consulenti esterni, progettano e realizzano molteplici percorsi formativi.

Propone un selezionato catalogo di corsi di formazione per il rilascio di Qualifiche Professionali riconosciute sull’intero territorio nazionale e relazionato con le Qualifiche riconosciute negli Stati membri dell’Unione Europea.

Tra questi, il corso OSA – Operatore Socio Assistenziale ha l’obiettivo di implementare un quadro articolato e sinergico di conoscenze e competenze al fine di dotare i destinatari di un elevato grado di padronanza nelle attività abituali dell’operatore socio assistenziale che, in possesso di adeguata preparazione culturale e professionale, svolge il suo lavoro prevalentemente nell’assistenza diretta e nella cura dell’ambiente di vita di soggetti in situazione di forte disagio (disabili, anziani non autosufficienti, soggetti con disagio psichico, minori problematici, tossicodipendenti) sia a domicilio, sia nelle strutture di cura socio assistenziali di tipo residenziali.

La formazione avrà la durata complessiva di 600 ore così articolate: 420 ore di aula e 180 ore di stage.

Al termine del percorso i partecipanti che avranno frequentato almeno l’80% dell’attività svolgeranno l’esame di certificazione finale delle competenze.

L’esame, svolto in forma pubblica e davanti ad una commissione nominata dalla Regione Basilicata, segue i principi di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza, (art. 7, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 13/2013) e se superato qualifica ed abilita alla professione di OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE.

La Qualifica è professionalizzante ed è riconosciuta a norma di legge su tutto il territorio italiano.

Per ogni aggiornamento, è stato costituito un help desk dedicato, che sarà a disposizione con i seguenti orari:

dal Lunedì al Venerdì ore 09:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

Per tutte le altre informazioni ed eventuali chiarimenti contatta adesso uno dei seguiti recapiti telefonici o email:

fisso 097121184

a

a

