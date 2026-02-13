Meteo: torna il maltempo su Potenza? Gli ultimi aggiornamenti

Domani infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando nuvolosità variabile con tendenza a peggioramento serale, quando saranno possibili deboli piogge.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani Sabato 14 Febbario, avremo una giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. in serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 11°C, la minima di 5°C.
Domenica 15 Febbraio avremo nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarite in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 9°C, la minima di 4°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.