Senise: Acquedotto lucano assicura il potenziamento del suo personale. L’avviso

Acquedotto Lucano a Senise: cittadini e logistica al centro dell’agenda aziendale

Con una nuova visione manageriale che vuole coniugare l’obiettivo della trasformazione digitale della Società con quello del costante ascolto delle esigenze dei cittadini, Acquedotto Lucano, recependo le premure della comunità senisese, ieri ha assicurato il potenziamento della presenza del proprio personale in quella che è la giornata settimanale di apertura al pubblico.

Come noto, Acquedotto Lucano ha investito significativi sforzi economici nel potenziamento dei canali alternativi di contatto con l’utenza, ai fini dell’adozione di tecnologie e soluzioni inclusive idonee a facilitare la maggiore partecipazione dei cittadini e la più immediata interazione con gli utenti, oltre ad aver intrapreso una imponente azione volta alla più diffusa sostituzione dei vecchi misuratori con contatori di ultima generazione, quel che sta già avvenendo nel territorio di Senise.

Lo spirito di massima prossimità alla cittadinanza che caratterizza il nuovo corso aziendale sta imprimendo un’accelerazione all’agenda della Società al riguardo di vecchi e nuovi bisogni dei territori, sicché, come condiviso con le Autorità regionali e locali presenti durante la lunga visita del Direttore Generale a San Paolo Albanese e come poi rappresentato all’Amministrazione comunale di Senise in una nota ultima indirizzata alla Sindaca, proprio il Direttore Generale di Acquedotto Lucano si recherà presto a Senise per una ricognizione in loco che rafforzi il processo decisionale volto a favorire l’utenza locale e che consenta di sbloccare l’annoso problema della individuazione di una diversa e più adeguata sede degli uffici di AQL.