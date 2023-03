Muro Lucano: importante riconoscimento per Sagra della Patata di Montagna. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Giovanni Setaro, Sindaco della Città di Muro Lucano:

“Questa mattina, nella splendida cornice di piazza Navona a Roma, è stata premiata la Sagra della Patata di Montagna di Muro Lucano come miglior evento dell’anno nella categoria ‘sagre ed eventi gastronomici’.

Una grande emozione ricevere, per la seconda volta, il riconoscimento Italive per questo evento che rappresenta ormai un’importante vetrina, nonché grande motivo di orgoglio.

La sagra è uno strumento che vuole raccontare il nostro territorio, tutelare e far conoscere la qualità dei nostri prodotti che sono al centro di una economia locale fatta di dedizione, lavoro e attaccamento alla tradizione.

La Basilicata è uno scrigno di saperi e tradizioni che sono in controtendenza rispetto ad un mondo fatto di cibi industriali e a volte di scarsa qualità.

Al contrario, la patata di montagna di Muro Lucano, rappresenta la vera qualità che non potrà mai avere eguali proprio perché legata ad un territorio unico nel suo genere.

Agli iscritti della Pro Loco Murese, alle sue figure apicali e ai volontari tutti, deve andare un sentito ringraziamento per la loro passione e dedizione e con oggi, abbiamo un motivo in più per continuare con impegno nel far si che la sagra sia sempre di più un caposaldo del nostro territorio”.

