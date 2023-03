Potenza, controlli festività pasquali: incontro in Prefettura. I dettagli

Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha convocato in Prefettura, per domani, mercoledì 29 marzo, alle ore 10,30, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Sul tavolo del massimo organo provinciale di sicurezza, verranno pianificati i servizi di vigilanza e controllo del territorio in vista delle prossime festività pasquali, con un focus specifico sui Laghi di Monticchio, attrattore che fa registrare un notevole afflusso di turisti nel periodo.

Al Comitato sono stati invitati a partecipare, oltre ai vertici provinciali delle forze di polizia, il Presidente della Provincia di Potenza, i Sindaci di Potenza, Atella e Rionero in Vulture ed il rappresentante dell’Ente Parco Naturale Regionale del Vulture.a

