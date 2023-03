Nel Potentino cane viene avvelenato e rischia di essere investito dalle auto! L’intervento della Polizia stradale

Nei giorni scorsi, una pattuglia della Polizia Stradale, nel corso dei servizi di vigilanza stradale e controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati in genere, mentre transitava sulla SS 95 variante, nei pressi del km 1+600, notava un cane di grossa taglia che attraversava, con andamento lento e tremolante, la sede stradale malgrado il traffico in atto.

Prontamente gli agenti del Distaccamento di Moliterno scendevano dal veicolo regolando il traffico in modo da salvaguardare l’animale.

Il cane, alquanto impaurito, si fermava al margine della carreggiata e veniva rassicurato dagli operatori.

Tramite sala radio si faceva intervenire sul posto personale ASP e altro del locale canile per il trasporto presso un ambulatorio veterinario.

Da informazioni successive il veterinario intervenuto dichiarava che il malessere dell’animale era stato dovuto, molto verosimilmente, ad un avvelenamento.a

