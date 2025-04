Brienza si prepara per il set!

Scrive l’amministrazione comunale:

“Martedì 22 e Lunedì 28 Aprile, il nostro paese farà da sfondo alle riprese del film “A Year in London” di Flaminia Graziadei!

Per permettere lo svolgimento delle riprese in sicurezza, sarà attivo il divieto di sosta dalle ore 8:00 alle 20:00 in:

Piazza del Sedile,

Piazza San Rocco,

Corso Umberto I,

Via Mario Pagano,

l’area antistante la Chiesa di San Zaccaria.

Chiediamo la vostra collaborazione!”.