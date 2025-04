Potenza, Maggio Potentino: rinviato l’evento di presentazione

In segno di rispetto e cordoglio per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco, l’Amministrazione Comunale comunica che la conferenza stampa di presentazione del Maggio Potentino 2025, prevista per il 22 aprile alle ore 16:30 nella Sala dell’Arco del Palazzo di Città, è rinviata a data da destinarsi.

Spiega l’amministrazione comunale:

“In questo momento di lutto che colpisce profondamente la comunità cattolica e l’intera nazione, riteniamo doveroso rimandare le celebrazioni e gli eventi pubblici.

La nuova data verrà comunicata nei prossimi giorni attraverso i nostri canali ufficiali”.