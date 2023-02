Nel potentino l’iniziativa per conoscere il fenomeno che coinvolge i nostri giovani. I dettagli

Un incontro importante per trattare un argomento delicato che coinvolge soprattutto i giovani.

Questa mattina, lunedì 6 febbraio 2023, nella gremita e partecipe sala “Don Domenico Scavone”, gli alunni delle classi I e II della Scuola secondaria di primo grado “G. Pascoli” di Tito hanno incontrato il personale esperto della Squadra Mobile della Polizia di Stato, guidato dalla dr.ssa Basile, e della Sezione Operativa per la sicurezza cibernetica della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Potenza per parlare di bullismo e cyberbullismo, guidato dal dr. Montano, in occasione della “Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo e Safer Internet”.

L’appuntamento, organizzato dall’ Istituto Comprensivo “Pascoli”, in collaborazione con il Comune di Tito, ha visto tra gli altri la partecipazione del sindaco di Tito Graziano Scavone e del dirigente scolastico Pietro Carmine Izzi.

Ha commentato il primo cittadino titese:

“Abbiamo colto l’occasione di questa giornata per discutere di argomenti molto importanti come il bullismo ed il cyberbullismo, due fenomeni largamente diffusi tra i giovani che, purtroppo, talvolta non godono della giusta considerazione tra gli adulti.

Ringrazio la Squadra Mobile e la Polizia Postale di Potenza per aver accolto l’invito della prof.ssa Maria Giuliano, la loro presenza ha conferito un contributo significativo e di qualità all’iniziativa.

Riteniamo che tematiche come queste meritino una trattazione più ampia e continuativa nelle scuole, ma anche nelle sfera famigliare, in quanto riteniamo sia di fondamentale importanza la conoscenza della problematica per decodificare i segnali di sofferenza dei nostri giovani e offrire loro il supporto necessario e ridurre l’impatto che potrebbero avere nella loro crescita”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)