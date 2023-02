Nel Potentino una sfilata di Carnevale indimenticabile! Ecco le foto

Maschere coloratissime hanno invaso anche la città di Muro Lucano in occasione del Carnevale.

Questo il commento del Sindaco, Giovanni Setaro:

“Una comunità armata di sorrisi.

Complimenti ai realizzatori dei carri allegorici per la grande fantasia, per l’impegno ed in particolar modo per aver reso la sfilata di carnevale 2023 indimenticabile!

Un grazie enorme al gruppo Pazzian Pazzian della Pro Loco Murese, alla MusAmbA, alla scuola, alla Protezione Civile, alla Polizia Locale, all’Arma dei Carabinieri e a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione di questa meravigliosa giornata di carnevale.

Una grande festa, un grande successo“.

Ecco le foto.

