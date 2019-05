Niente sole su Potenza: continua il maltempo! Ecco le ultime previsioni

Ancora maltempo su Potenza per questo fine settimana.

Secondo gli esperti di 3bmeteo oggi sarà una giornata nuvolosa, piogge nel pomeriggio.

La temperatura massima registrata pare sarà di 17°C e la minima di 7°C.

Per domani, Sabato 1 Giugno, ancora nubi cariche di pioggia e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio.

La temperatura massima registrata pare sarà di 18°C e la minima di 10°C.

Le cose dovrebbero cambiare per la metà della prossima settimana, quando, sempre secondo 3bmeteo, le piogge tenderanno a scomparire, il sole farà capolino in città e le massime si alzeranno di almeno 10 gradi.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco di seguito la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.