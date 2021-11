Obbligo mascherine all’aperto per impedire chiusure? Ecco la proposta delle Regioni

In vista delle festività natalizie potrebbe tornare l’obbligo delle mascherine all’aperto?

Così l’assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato:

“L’ipotesi è stata messa dalle Regioni sul tavolo nel confronto con il Governo.

E’ una misura che andrebbe adottata subito in tutta Italia a prescindere dai colori.

Mascherine anche all’aperto e soprattutto nei luoghi affollati“.

In particolare si teme per gli assembramenti nelle città, frequenti anche per lo shopping.

Per Attilio Fontana, intervenendo a Pavia all’incontro sui 20 anni del Cnao (il Centro nazionale di adroterapia oncologica) nel corso del quale è stato presentato il progetto di espansione del Centro:

“Dobbiamo impedire che ci siano altre chiusure, che produrrebbero conseguenze negative sia dal punto di vista concreto che psicologico.

I lombardi hanno dimostrato grande determinazione nel contrastare l’avanzata del Covid-19.

Non possiamo avere ripensamenti.

In merito all’ipotesi di creazione di un super Green Pass, siamo favorevoli a tutto ciò che non ci limita e che possa evitare le chiusure”.

Cosa ne pensate?a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)