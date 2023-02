Partita di calcio “Potenza-Taranto”: ecco il provvedimento per garantire la sicurezza degli spettatori

Si disputerà, nella giornata di sabato 25 febbraio prossimo, allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza, la partita di calcio “Potenza-Taranto”, valevole per il campionato di Serie C.

Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con determina n. 7 del 16 febbraio 2023, ha posto all’attenzione dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza di Potenza la pericolosità dimostrata dai tifosi del Taranto in occasione della trasferta a Castellammare di Stabia, per la gara “Juve Stabia-Taranto” del 12 febbraio scorso.

Infatti, nelle ore antecedenti la partita, i tarantini hanno tentato di aggredire i sostenitori del Nardò – in viaggio per la trasferta Cava de’ Tirreni – lungo la S.S. “Basentana”, tentativo contrastato a seguito dell’intervento prima del personale di scorta al convoglio dei tifosi neretini e successivamente di quello della Polizia Stradale; il lancio ripetuto di pietre ed oggetti contundenti ai veicoli in transito ha, comunque, provocato il danneggiamento di alcuni automezzi in uso ai tifosi del Nardò.

In mattinata, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro, preso atto delle considerazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e, sentito il Questore, non potendosi escludere il ripetersi di analoghi comportamenti violenti, ha adottato il provvedimento con il quale, in vista dell’incontro di calcio “Potenza-Taranto” di sabato 25 febbraio prossimo, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Taranto.a

