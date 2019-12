Persona investita a Potenza: gravi le sue condizioni e pedoni sempre più in pericolo. Cosa sta succedendo?

Come anticipato, ancora un investimento, ieri a Potenza.

L’incidente è avvenuto in viale Marconi (nei pressi della Stazione Inferiore).

La vittima è un uomo che da ieri è ricoverato all’Ospedale San Carlo per via delle sue gravi condizioni.

Sembra che a Potenza, nell’ultimo periodo, i pedoni siano continuamente in pericolo.

Altri casi di investimento, infatti, si sono da poco verificati: oltre all’incidente di ieri, ricordiamo l’investimento del 28 Novembre, del 26 e del 10 dello stesso mese.

In molti danno la colpa alla distrazione degli automobilisti per via di radio e cellulari sempre alla mano;

Altri alla scarsa illuminazione dei tratti interessati;

Altri ancora alla distrazione dei pedoni stessi che attraversano senza guardare oppure “con le cuffie musicali” nelle orecchie.

Raccomandiamo, come sempre, la massima prudenza per far sì che la mole degli incidenti che si stanno verificando nell’ultimo periodo, calino notevolmente fino ad estinguersi.