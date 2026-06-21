Corleto Perticara, inaugurati la targa commemorativa e l’Albero della Legalità dedicati a Giojò. Ecco le foto

Ieri Corleto Perticara ha celebrato la Giornata della Legalità nel ricordo di Giovan Battista “Giojò” Cutolo, attraverso l’inaugurazione della targa commemorativa e la piantumazione dell’Albero della Legalità, simboli di memoria, responsabilità e impegno civile.

Un momento particolarmente intenso grazie alla testimonianza di Daniela Di Maggio, madre di Giojò, che ha trasformato il dolore in un forte messaggio di legalità e speranza.

Commenta l’amministrazione comunale:

“Un sentito ringraziamento alla Pro Loco Corletana, al Presidente Dott. Gallo, a Sua Eccellenza il Prefetto di Potenza Dott. Michele Campanaro, alle autorità presenti, alla Protezione Civile ENDAS e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa significativa giornata.

La memoria ha valore quando si trasforma in impegno concreto per costruire una società più giusta e consapevole”.

Ecco le foto della giornata.