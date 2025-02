Pietragalla al BIT di Milano: “un’occasione per dar lustro al territorio”. L’annuncio

Anche Pietragalla sarà presente alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) che si svolgerà a Milano dal 9 all’11 febbraio prossimi.

Pietragalla è tra i venticinque Comuni lucani che hanno aderito all’invito dell’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata (A.P.T.) a partecipare al principale marketplace per l’industria del turismo dedicato sia agli operatori commerciali per il business, il networking e la formazione nonché ai viaggiatori che visitano la manifestazione per scoprire nuove esperienze e trovare ispirazione per i prossimi viaggi.

E’ il luogo dove si incontrano domanda e offerta del turismo internazionale e dove il pubblico può scoprire le destinazioni, nuove mete di vacanza e attrazioni meno note.

Il Sindaco di Pietragalla, Paolo Cillis, spiega:

“Essere presenti alla BIT di Milano è una opportunità che l’Amministrazione comunale di Pietragalla ha voluto cogliere per rafforzare la rete con gli altri Comuni della Basilicata che saranno presenti all’evento e per presentare in un contesto di dimensioni internazionali le potenzialità del territorio tutto, sotto il profilo dell’attrattività turistica e socio-culturale.

“Pietragalla bella scoperta” è il titolo dello spazio programmato per Martedì 11 Febbraio dalle 12:45 alle 13:30 nell’ambito del quale parleranno di Pietragalla il sindaco Paolo Cillis ed il consigliere referente per la promozione del territorio e della cultura, Donatino Ceraldi.

Per l’occasione, Giovanni Lancellotti ha realizzato un video dal titolo “RESPIRO” – che l’A.P.T. Basilicata riprodurrà in loop durante tutte e tre le giornate della BIT – in cui il videomaker pietragallese ha sapientemente condensato immagini che passano veloci nella mente e nel respiro di una ragazza pietragallese che vive intensamente il suo paese”.

Oltre al sindaco ed al consigliere Ceraldi, saranno presenti il vicesindaco Donato Sabia ed il consigliere Vito Coviello.

Il Sindaco conclude:

“La presenza di Pietragalla alla BIT di Milano sarà anche l’occasione per dar lustro alle associazioni presenti su tutto il territorio e ai tanti pietragallesi che a vario titolo, grazie all’impegno gratuito profuso nell’ambito del volontariato sociale e della valorizzazione territoriale, contribuiscono a rendere Pietragalla appetibile sotto il profilo socio-culturale e a poter continuare ad essere un vero e proprio laboratorio di qualità per i giovani pietragallesi”.