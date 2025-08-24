Pignola, modifiche alla circolazione per lavori di messa in sicurezza: ecco periodo e disposizioni da rispettare

Una nota del Comune di Pignola fa sapere:
“Si informa che, con Ordinanza della Polizia Locale n. 9 del 22/08/2025, sono previste 𝐦𝐨𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐧𝐞𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐨𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 nel centro abitato di Pignola per consentire i lavori di messa in sicurezza stradale.
Periodo: 𝐝𝐚𝐥 𝟐𝟔 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝟑𝟎 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓.
DISPOSIZIONI:
1️⃣ DIVIETO di SOSTA e di TRANSITO in Via Garibaldi, dall’altezza dell’intersezione con Via Fontana all’intersezione con Via Principe Amedeo;
2️⃣ SENSO UNICO a salire da Largo Fontana Vecchia, in Via Fontana, fino all’intersezione con Via Principe Amedeo;
3️⃣ DIVIETO di TRANSITO in Via Fontana dall’intersezione con Via Principe Amedeo fino in Vico Fontana, eccetto residenti in Vico Fontana;
4️⃣ DIVIETO di SOSTA e di TRANSITO in Via Garibaldi, dall’altezza dell’intersezione con Via Europa al civico 44, eccetto residenti e proprietari di locali adibiti ad uso garage o altro;
5️⃣ Doppio senso di circolazione in Via Garibaldi, dal civico 44 all’intersezione con Via Aldo Moro;
6️⃣ Divieto di sosta in Via Principe Amedeo
7️⃣ Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto;
8️⃣ I mezzi di soccorso avranno sempre libero accesso in caso di emergenza. In tale occasione i lavori si interromperanno temporaneamente e si provvederà a liberare la strada da qualsiasi ingombro se possibile;
9️⃣ Il Comando di Polizia Locale, per esigenze connesse e/o la fluidità della circolazione veicolare e pedonale, adotterà ogni altro utile provvedimento che si ritenga necessario a risolvere situazioni contingenti, prescindendo dalla segnaletica in atto, nonché modificare i presenti dispositivi di traffico a seconda delle esigenze del traffico veicolare e pedonale.
𝐂𝐢 𝐬𝐜𝐮𝐬𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐢 𝐝𝐢𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐞 𝐫𝐢𝐧𝐠𝐫𝐚𝐳𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞”.