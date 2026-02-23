Pignola riscopre la Pignata: prima edizione trionfale tra famiglie e tradizioni!

A Pignola 𝐏𝐑𝐈𝐌𝐀 𝐄𝐃𝐈𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 – 𝐀𝐍𝐃𝐈𝐀𝐌𝐎 𝐀 𝐑𝐎𝐌𝐏𝐄𝐑𝐄 𝐋𝐀 𝐏𝐈𝐆𝐍𝐀𝐓𝐀! Tra gioia, sorrisi e tradizione.

Come fa sapere il Sindaco Antonio De Luca:

“𝐔𝐧𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐞𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐜𝐢 𝐫𝐢𝐞𝐦𝐩𝐢𝐞 𝐢𝐥 𝐜𝐮𝐨𝐫𝐞.

La prima edizione di “𝐀𝐧𝐝𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐚 𝐫𝐨𝐦𝐩𝐞𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐏𝐢𝐠𝐧𝐚𝐭𝐚!” è stata molto più di una semplice festa: è stata la riscoperta di una tradizione storica che appartiene profondamente alla nostra identità e alla memoria collettiva della nostra comunità.

𝐆𝐫𝐚𝐳𝐢𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐛𝐞𝐥𝐥𝐢𝐬𝐬𝐢𝐦𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐮𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐈𝐥 𝐒𝐢𝐩𝐚𝐫𝐢𝐨, 𝐢𝐧𝐬𝐢𝐞𝐦𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐬𝐜𝐡𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐙 𝐆𝐞𝐫𝐚𝐫𝐝, abbiamo riportato alla luce un momento autentico della nostra storia, trasformandolo in un’occasione di incontro, entusiasmo e partecipazione per grandi e piccoli.

Recuperare le tradizioni significa custodire ciò che siamo e trasmetterlo con orgoglio alle nuove generazioni.

Un grazie sincero alle tante famiglie che hanno partecipato, unite dal desiderio di condividere un momento di spensieratezza.

È stata una festa semplice, autentica, ma soprattutto carica di gioia, colori e partecipazione.

𝐆𝐫𝐚𝐳𝐢𝐞 𝐝𝐢 𝐜𝐮𝐨𝐫𝐞 𝐚 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐢”.