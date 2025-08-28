Pignola: un gesto concreto per garantire pari opportunità ad ogni studente. L’iniziativa

L’associazione Young Minds – Events&Co. annuncia la seconda edizione di “School for Young”, la raccolta solidale di materiale scolastico destinata a sostenere le famiglie in difficoltà del territorio.

L’iniziativa si terrà a Pignola (PZ), Sabato 30 e Domenica 31 Agosto 2025, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00 in Piazza Risorgimento.

L’obiettivo è garantire a ogni studente l’accesso agli strumenti essenziali per affrontare il nuovo anno scolastico con dignità e pari opportunità.

La donazione di articoli come penne, quaderni, zaini, colori e astucci rappresenta un contributo concreto alla promozione dell’inclusione educativa.

A rendere ancora più speciale questa due giorni ci saranno anche momenti di aggregazione per trasformare la piazza in uno spazio vivo di condivisione e comunità.

Infatti, sabato 30 agosto alle ore 18:00 arriverà il meraviglioso “Bibliomotocarro” del Maestro Antonio La Cava, simbolo dell’amore per i libri e dell’inclusione culturale.

Domenica 31 agosto alle ore 18:00, sarà invece il momento delle letture per bambini a cura del Circolo LAAV di Pignola, per un finale di festa all’insegna della cultura e della solidarietà.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che l’istruzione è un diritto di tutti, non un privilegio per pochi.

Lo ricorda con convinzione Danilo Logiodice, Presidente di Young Minds – Events&Co.:

“Anche quest’anno torniamo in piazza con School for Young, perché crediamo che nessun studente debba sentirsi escluso fin dal primo giorno di scuola.

Donare anche un solo oggetto è un atto d’amore, è dire: ‘Io ci sono’. Invitiamo tutta la comunità di Pignola e dei dintorni a partecipare, a donare, a condividere”.

A sottolineare l’importanza del progetto anche la Vicepresidente dell’associazione, la pedagogista Donatella Abbandonato, che afferma:

“L’istruzione è il primo vero strumento di riscatto sociale.

Garantire pari opportunità educative significa costruire un futuro più giusto, più consapevole, più umano.

Ogni gesto solidale rafforza il senso di appartenenza e restituisce dignità a chi vive momenti difficili”.

“School for Young” è alla sua seconda edizione, dopo l’ottimo riscontro del 2024, quando Pignola rispose con entusiasmo alla chiamata della solidarietà. Grazie al sostegno della comunità e alla collaborazione con realtà locali, furono raccolti e distribuiti materiali scolastici a numerose famiglie del territorio, contribuendo a sollevare un peso economico e a regalare un sorriso alle famiglie.

Anche quest’anno, tutti i materiali raccolti saranno destinati a famiglie in condizioni di disagio, in coordinamento il Comune di Pignola e gli uffici di Assistenza Sociale.

Young Minds – Events&Co. rinnova l’invito a cittadini, commercianti, associazioni e scuole: un piccolo gesto può accendere la luce del futuro nei cuori di tanti studenti.

Di seguito la locandina con i dettagli.