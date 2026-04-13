Pm Gruppo Macchia Potenza: ottimo inizio con due vittorie su tre gare. Avanti così!

La Pm Gruppo Macchia diventa sempre più intensa e ricca di emozioni e impegni.

Dopo la vittoria della formazione di Serie C nella terza giornata della fase play-out verso la salvezza, è arrivata anche la vittoria nella finale di andata della Prima Divisione femminile.

In Serie C la vittoria contro il Penisola Volley è stata netta e schiacciante con la formazione di coach Marco Orlando che si è imposta con un rotondo 3-0 con i parziali di 25-17, 25-9 e 25-22.

Anche per la Prima Divisione è arrivato un rotondo 3-0 nella finale di andata conquistata con i parziali di 25-27, 20-25 e 21-25; per le ragazze di coach Elena Ligrani ci sarà il return match Sabato 18 alle 17:00 alla Palestra Caizzo.

Martedì sera invece alle 20:30 la Pm Gruppo Macchia Potenza può già alzare il primo trofeo della stagione: la Coppa Basilicata.

La formazione guidata da coach Marco Orlando e dal vice Gabriele Perna sarà in campo per la sfida contro il Santa Maria F4 Ingegneria Potenza dopo aver messo un punto nella finale di andata di settimana scorsa vinta per 3-0 con i parziali di 10-25, 19-25 e 20-25.

Ha dichiarato alla vigilia coach Marco Orlando:

“Siamo quasi nello sprint finale di questa difficile e lunga stagione, mancano ancora molte partite di play-out ma l’ottimo inizio con due vittorie su tre gare, compreso il brillante 3-0 con il Penisoladi, fanno ben sperare per centrare l’obiettivo di mantenere, meritatamente, la categoria e garantire la presenza di un squadra lucana in C.

Adesso giocheremo l’ultimo atto della Coppa Basilicata, titolo che dobbiamo difendere avendolo vinto la stagione scorsa, abbiamo voglia di alzare la coppa e provare a giocarci la fase successiva interregionale contro la fortissima Trani, e vorremmo prenderci la soddisfazione di alzare un trofeo anche quest’anno.

La finale di andata ci ha visto vincitori per 3-0, e non rimane che vincere due set.

Nulla è scontato, anzi.

È un derby e una finale, rispettiamo l’avversario e sapremo che venderà cara la pelle.

Chiediamo la presenza di tutti, delle ragazze del settore giovanile e di chi ci sostiene, per vivere questo epilogo insieme”.