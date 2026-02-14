Pm Gruppo Macchia Potenza pronta a scendere in campo: “il calore dei nostri tifosi deve essere la spinta decisiva nei momenti di sofferenza”. In bocca al lupo ragazze

La Pm Gruppo Macchia Potenza torna in campo per la quindicesima giornata della stagione regolare.

Il sestetto rossoblù guidato da coach Marco Orlando e dal vice Gabriele Perna è reduce dal ko in casa del Pozzuoli, seconda forza del girone, in cui comunque la formazione potentina ha fatto vedere cose interessanti anche se al cospetto di una squadra costruita per le prime posizioni.

Per capitan Di Camillo e compagne inizia un nuovo campionato contro squadre più alla portata e le ultime quattro giornate saranno decisive per potersi piazzare al meglio per la griglia della seconda fase.

Domenica alle 18:00 alla Palestra Caizzo arriva il Penisola Volley, formazione che precede le rossoblù di sei punti quindi si può parlare di scontro diretto ma soprattutto la truppa rossoblù vuole ‘vendicare’ sportivamente la gara di andata giocata su un campo ai limiti della praticabilità tra pioggia in campo e freddo glaciale.

Ha dichiarato alla viglia coach Marco Orlando:

“Ci approcciamo alla gara con la consapevolezza di chi sa quanto ha lavorato e i sacrifici fatti per portare avanti un campionato così lungo e difficile.

Non cerco alibi per l’andata, sebbene le condizioni di gioco fossero proibitive e paradossali: quella sconfitta è un capitolo chiuso che però ci ha lasciato addosso una grande voglia di rivalsa sportiva.

Oggi siamo una squadra diversa, finalmente al completo e con un livello di intensità in allenamento che mi rende estremamente orgoglioso”.

Settimana intensa per la Pm Gruppo Macchia che ha lavorato per il rush finale della prima fase a cominciare proprio dal match contro il Penisola.

Ha aggiunto il tecnico rossoblù:

“Abbiamo preparato questa gara con cura tattica, studiando per trovare giuste mosse e contromisure.

Le ragazze stanno spingendo al massimo ogni giorno, lottando su ogni pallone con una ferocia agonistica che mi dà grande fiducia: vogliamo prenderci questa vittoria e dimostrare di meritarla sul campo, dal primo all’ultimo scambio”.

In conclusione il tecnico rossoblù chiede il sostegno del pubblico per raggiungere l’obiettivo e trascinare la squadra alla vittoria:

“Abbiamo bisogno che il palazzetto sia l’uomo in più, il calore dei nostri tifosi deve essere la spinta decisiva nei momenti di sofferenza.

Vogliamo che il Penisola trovi una squadra che venda cara la pelle, insieme al pubblico faremo in modo che questa sfida segni l’inizio di una scia positiva di partite in cui credo fortemente”.