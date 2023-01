Potenza: 18enne nei guai! Ecco faceva nel centro storico

Nel corso dei servizi volti al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, predisposti dal Questore di Potenza, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha tratto in arresto un giovane cittadino italiano.

In particolare, sabato 15.01.2023 veniva organizzato un servizio di controllo del territorio nel centro storico di Potenza, nei pressi della Scalinata Faccin, noto luogo di ritrovo degli adolescenti.

Gli operatori delle Volanti, grazie a una capillare e attenta ispezione dei luoghi, rivenivano un panetto di sostanza stupefacente occultato lungo la scalinata e, di conseguenza, identificavano un gruppo di giovani (maggiorenni e minorenni) ivi presenti.

Tra loro, un diciottenne manifestava forte nervosismo e un atteggiamento non collaborativo, pertanto, veniva condotto nei locali della Questura; la successiva perquisizione personale permetteva di rinvenire, addosso al giovane, ben tre panetti di sostanza stupefacente, con caratteristiche simili al panetto trovato lungo la scalinata, nonché la somma di euro 70,00 in banconote di piccolo taglio.

La sostanza stupefacente e la somma di denaro in contanti venivano sottoposti a sequestro.

Alla luce dei fatti, il diciottenne veniva tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente e condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari; nella giornata di lunedì l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria che ha altresì applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria nei confronti dell’indagato.a

