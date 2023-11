Potenza, 260000 euro per il carcere! I dettagli

Governo Meloni: sono stati approvati oggi 21 interventi di edilizia penitenziaria per un valore di 166 milioni.

Tra le misure approvate, anche 260.000 per il carcere di Potenza.

Dichiara il Sottosegretario Delmastro:

“In un contesto economico lacrime e sangue, abbiamo trovato le risorse necessarie per finanziare quegli interventi necessari per garantire maggior sicurezza e condizioni migliori a chi lavora in carcere e a chi vi è detenuto.

Per questo ringrazio il Viceministro Galeazzo Bignami per l’inteso e proficuo lavoro di squadra che ci ha permesso di raggiungere questo importante risultato.

Per la sinistra il sovraffollamento si affrontava con provvedimenti scuota carcere, per noi lavorando seriamente sull’edilizia penitenziaria e il risultato di oggi ne è la riprova”.

Chiosa il deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Caiata:

“Sono fiero dall’ottimo lavoro di squadra che ha portato a sbloccare finalmente 260.000 per Potenza in pochi mesi di Governo.

Il nuovo passo sull’edilizia penitenziaria è garanzia di maggiore sicurezza per uomini e donne della Polizia Penitenziaria, maggiore sicurezza per i cittadini e migliori condizioni per i detenuti, fermo restando la certezza della pena”.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)