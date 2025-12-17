Potenza: 50 bambini canteranno e racconteranno il loro no alla guerra. La serata speciale

L’associazione “Dalla Basilicata all’Italia – non lasciamo indietro nessuno” presenta l’evento Un sogno di pace, inserito nel cartellone Natale in città promosso dal Comune di Potenza.

L’iniziativa si svolge nell’ambito del progetto “La cura è la via per la pace”, con l’obiettivo di dare spazio e forza al messaggio universale dei più piccoli.

L’appuntamento è fissato per venerdì 19 dicembre alle ore 17 presso il Centro Sociale di Malvaccaro a Potenza.

Circa 50 bambini saranno protagonisti di una serata speciale, durante la quale canteranno e racconteranno il loro no alla guerra, all’emarginazione e al bullismo, opponendosi a tutto ciò che minaccia la vita degli uomini e del pianeta.

Il loro sarà un sì accorato alla pace, alla sostenibilità, all’aiuto reciproco e all’uguaglianza, valori che diventano il filo conduttore dell’intero evento.

La manifestazione si arricchisce della collaborazione con il Liceo musicale e coreutico “Walter Gropius” di Potenza, dove 64 studenti hanno realizzato, rispettando i desideri dei bambini, oggetti d’arredo per la loro stanza utilizzando legno riciclato.

Una scelta simbolica e concreta che indirizza le nuove generazioni verso la tutela del pianeta e la creatività sostenibile. Previste delle premiazioni.

A rendere ancora più emozionante la serata sarà la presenza dell’ospite d’onore Dana Lopez, cantante che con la sua voce accompagnerà e sosterrà il messaggio di speranza e solidarietà lanciato dai bambini.

Con “Un sogno di pace”, l’associazione “Dalla Basilicata all’Italia – non lasciamo indietro nessuno” rinnova il proprio impegno sui grandi temi sociali, scegliendo di coinvolgere i più piccoli come portatori di un messaggio autentico e universale.

Dare voce ai bambini significa costruire insieme un futuro fondato sulla solidarietà, sull’uguaglianza e sulla cura reciproca, valori che rappresentano la vera via per la pace.

Di seguito la locandina con i dettagli.