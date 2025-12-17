Il Comune di Tito comunica che nelle giornate di lunedì 22 dicembre 2025 e lunedì 5 gennaio 2026 il cimitero comunale resterà aperto dalle ore 8.30 alle ore 17.00
Tito, cimitero: orario continuato in queste date
Carta Dedicata a te, prima scadenza: cosa fare per non perdere i 500 euro
La prima scadenza della Carta Dedicata a te cade di martedì 16 dicembre 2025. La card contiene un contributo da 500 euro destinato alle famiglie…
Concorsi pubblici, torna la norma “taglia idonei”: ecco cosa cambia dal 2026, chi resta escluso e come funzioneranno le nuove graduatorie
I concorsi pubblici non attirano partecipanti come in passato, perché — tra giovani e meno giovani — c’è oggi un’opinione diffusa, secondo cui gli stipendi…
Ruoti: a distanza di 60 anni, otto coppie rievocano il loro “Sì”. I dettagli
Un traguardo di vita eccezionale merita di essere onorato e ricordato. Nel lontano 1965, il piccolo comune di Ruoti visse un anno da record, registrando…
Basilicata in festa per Nonna Angiola che ha compiuto 100 anni. Auguri!
Un traguardo straordinario per la comunità di Pisticci: 𝗔𝗻𝗴𝗶𝗼𝗹𝗮 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗮𝗻𝗼 ha compiuto 𝟭𝟬𝟬 𝗮𝗻𝗻𝗶. Nata a 𝗣𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶 il 𝟭𝟳 𝗱𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟭𝟵𝟮𝟱, Angiola Maria rappresenta…
Potenza, slitta la riapertura di questa strada della provincia: l’avviso
Slitta la riapertura al transito della Statale 18 ad Acquafredda di Maratea, inizialmente prevista per questa sera alle 18:00. Come fa sapere rainews, ANAS ha…
Potenza: De Filippis nominato nuovo Dg dell’Asp. Auguri di buon lavoro
La Giunta regionale, nella seduta di oggi, ha nominato Giuseppe De Filippis nuovo Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (Asp). Contestualmente, per garantire la…
Potenza: 50 bambini canteranno e racconteranno il loro no alla guerra. La serata speciale
L’associazione “Dalla Basilicata all’Italia – non lasciamo indietro nessuno” presenta l’evento Un sogno di pace, inserito nel cartellone Natale in città promosso dal Comune di…
Basilicata, salario minimo: depositata una proposta di legge. Ecco i dettagli
“Nell’ambito delle normative vigenti e nel rispetto delle competenze tra Stato e Regioni, e anche alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale che si…
Potenza, settore energetico: nuove opportunità di collaborazione dopo la visita ufficiale dell’ambasciatore di Norvegia in Regione. I dettagli
Visita ufficiale dell’ambasciatore di Norvegia in Italia, Tord Tukun, in Regione Basilicata a Potenza, accolto dall’assessore regionale all’Ambiente, Laura Mongiello. Un incontro istituzionale incentrato sui…
Marco Giosa, studente lucano fuori sede a Roma, è scomparso. Aiutiamo la famiglia a ritrovarlo! Condividete
Dal 10 Dicembre scorso si sono perse le tracce di Marco Giosa, studente lucano fuori sede a Roma. Il giovane, 23enne, è scomparso dalla sua…
A San Severino Lucano presentato e benedetto il Presepe 2025, che ha come tema il “viaggio della speranza”. Ecco le foto
Il 16 Dicembre, nella Chiesa Madre Maria S.S. degli Angeli di S. Severino Lucano, nel pomeriggio, è stato presentato e benedetto il Presepe 2025, che…
A Potenza la Cerimonia di consegna delle Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”. Congratulazioni
Nella serata di ieri, il Teatro comunale “Francesco Stabile” di Potenza ha alzato il sipario sulla Cerimonia di consegna delle Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della…