Potenza, 50esimo anniversario di sacerdozio per Mons. Ligorio: “grazie per la passione con la quale serve la nostra Chiesa”

Ieri pomeriggio a Potenza tutta la comunità diocesana, insieme agli Arcivescovi e Vescovi della Basilicata, si è unita insieme a Mons. Ligorio nell’Eucarestia di ringraziamento in Cattedrale per festeggiare i 50 anni di Sacerdozio.

Al coro di auguri per Mons. Ligorio, si sono aggiunti quelli del Presidente della Regione, Vito Bardi, e di Ferrone Assessore Carmine, Consigliere Provincia di Potenza, il quale ha dichiarato:

“Saluto Sua Eccellenza il Prefetto, il Sindaco di Potenza e tutte le autorità civili, militari e religiose.

Eccellenza reverendissima,

nel celebrare questo importantissimo anniversario, che segna una tappa miliare non solo nel Suo personale cammino di fede e santità ma una vera e propria conquista e crescita per la nostra comunità dell’intero territorio Provinciale.

Personalmente non sono in grado di elencare tutte le opere da Lei compiute, ma posso unirmi ai tanti che cercano un occasione per dirgli grazie.

Grazie per la passione con la quale ha servito e Lei serve la nostra chiesa, per la testimonianza di fede, per i suoi insegnamenti, grazie per i suoi consigli, per l’impegno che ha dedicato con intelligenza alla guida spirituale della nostra comunità, grazie per la vicinanza verso i giovani, portatori di speranza.

Voglia ricevere il nostro più accorato e sincero augurio per il cinquantesimo anniversario della Sua ordinazione presbiterale.

In particolare, voglia amorevolmente accogliere la nostra riconoscenza: per l’infaticabile e coraggioso lavoro da Lei svolto in seno alla collettività sia essa cattolica che laica, sempre improntato alla grammatica e alla categoria di servizio, grandezza e mistero della vita sacerdotale ma anche chiave di volta per un’azione incisiva, concreta e credibile nella quotidianità e nel vissuto di ciascuno;

Per il suo coraggio nell’aprire strade nuove e saperle indicare a tutti;

Per la forza nel portare avanti le tante sfide della pastorale in un mondo in continua evoluzione;

Per l’insistenza su una visione di Chiesa in cui a splendere sia sempre a privilegiare il bene comune e non gli interessi di parte;

Per la Sua testimonianza di persona umile, comprensivo, pronto all’ascolto.

A nome di tutto il Consiglio Provinciale di Potenza le faccio gli auguri più belli con profonda stima ed affetto, nella speranza che il Suo cammino pastorale possa continuare con la stessa dedizione e la stessa operosità dei primi giorni”.

